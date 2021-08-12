Названа новая версия передачи коронавируса к человеку

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Руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек не исключает, что нулевой пациент мог заразиться вирусом в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае. Об этом он сообщил датскому телеканалу TV 2.
"Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории, который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане", – отметил ученый.
Эмбарек отметил, что ученые пока еще не выяснили точную причину распространения пандемии и ведут работы с несколькими гипотезами.
Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование возникновения коронавируса и пришли к выводу, что появился он в лаборатории в китайском Ухане, а затем произошла его утечка. Свой отчет они составили на основе данных из открытых источников, а также косвенных свидетельств.
При этом научный сотрудник Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что доказательств, подтверждающих искусственное происхождение коронавируса или его утечку из лаборатории, не существует.
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