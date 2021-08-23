Эффективность вакцин от гриппа снизилась из-за COVID-19 – ВОЗ

18:39
Фото: Агентство "Москва"
Вакцины от гриппа стали менее эффективными на фоне коронавируса. Надзор за штаммами гриппа резко сократился, поскольку внимание ученых сместилось на разработку вакцин от COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.
Руководитель Национального центра по гриппу ВОЗ Беверли Тейлор заметил, что объем предоставляемых данных о генетической последовательности вируса гриппа сократился на 94 процента. Это может привести к серьезным вспышкам заболеваемости гриппом.
По словам Тейлора, предположительно лишь только в Англии зимой 2021 года от гриппа могут погибнуть до 60 тысяч человек.
Ранее в ВОЗ рассказали о проблемах в здравоохранении из-за штамма "Дельта". Отмечается, что данный вариант коронавируса отличается высокой заразностью и распространяется быстрее, чем способны реагировать на него службы здравоохранения стран.
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