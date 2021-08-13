ВОЗ намерена провести дополнительные исследования происхождения COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения собирается провести очередной этап исследований для определения природы происхождения COVID-19.

Для этих целей ВОЗ создает новую группу экспертов. Им предстоит установить причины появления коронавируса, чтобы исключить фактор неожиданности при возможном возникновении нового вида пандемии.

"ВОЗ призывает все правительства деполитизировать ситуацию и сотрудничать в целях ускорения исследований <...> и, что важно, совместной работы по разработке общей базы новых патогенов, обладающих пандемическим потенциалом", – говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

В ВОЗ также подчеркнули, что при исследовании необходимо учитывать передовой научный опыт и иметь доступ ко всем данным.

"Страны несут коллективную ответственность за совместную работу <...> и за обеспечение ученых и экспертов пространством, необходимым для поиска истоков самой страшной пандемии за столетие", – говорится в сообщении.

Также Всемирная организация здравоохранения выразила надежду на продолжение предыдущих миссий в Китай, в частности, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

В середине июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что версию связи пандемии COVID-19 c утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он также отметил, что международная группа экспертов, отправленная в Китай для выяснения причин возникновения коронавирусной инфекции, столкнулась с определенными проблемами при попытке получить доступ к данным о распространении вируса.

За месяц до этого ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.