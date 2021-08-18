Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:39

В ВОЗ сообщили о расширении географии опасных штаммов коронавируса

медицина общество

Фото: depositphotos/franckito

Опасные штаммы коронавируса "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", которые отличаются высокой заразностью, за неделю расширили свою географию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, за семь дней число стран и территорий, в которых циркулирует штамм "Дельта", возросло с 142 до 148.

"По мере того, как деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", – говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно сведениям, приведенным в бюллетене, штамм "Альфа" в настоящее время присутствует в 190 странах и территориях. Вариант "Бета" выявлен в 138 государствах, а штамм "Гамма" – в 82 странах. А вот штамм "Дельта" теперь наблюдается 148 странах и территориях.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и зарегистрировало новую тест-систему, позволяющую выявлять различные штаммы коронавируса, в частности, "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Принцип действия "АмплиТеста" основан на определении мутаций в S-белке, характерных для каждого отдельного варианта коронавируса.

До этого глава филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Екатеринбурге Алексей Семенов заявил, что все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций. Он подчеркнул, что специалисты регулярно проводят соответствующие тесты.

Новый штамм коронавируса оказался не таким страшным, как считали ранее

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать