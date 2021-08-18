В ВОЗ сообщили о расширении географии опасных штаммов коронавируса

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Опасные штаммы коронавируса "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", которые отличаются высокой заразностью, за неделю расширили свою географию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, за семь дней число стран и территорий, в которых циркулирует штамм "Дельта", возросло с 142 до 148.

"По мере того, как деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", – говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно сведениям, приведенным в бюллетене, штамм "Альфа" в настоящее время присутствует в 190 странах и территориях. Вариант "Бета" выявлен в 138 государствах, а штамм "Гамма" – в 82 странах. А вот штамм "Дельта" теперь наблюдается 148 странах и территориях.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и зарегистрировало новую тест-систему, позволяющую выявлять различные штаммы коронавируса, в частности, "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Принцип действия "АмплиТеста" основан на определении мутаций в S-белке, характерных для каждого отдельного варианта коронавируса.

До этого глава филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Екатеринбурге Алексей Семенов заявил, что все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций. Он подчеркнул, что специалисты регулярно проводят соответствующие тесты.

