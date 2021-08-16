Российские ученые создали материал, уничтожающий вирусы

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Специалисты научно-производственного предприятия "Здоровье Нации" создали нетканый материал для фильтров и масок, способный уничтожать вирусы и бактерии, попадающие на его поверхность. Он получил название "Ионит", сообщает газета "Известия".

"В структуру материала мы "прививаем" активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причем сами активные фрагменты с поверхности материла не "испаряются", – объяснили директор по развитию компании Максим Яковлев.

Разработка была предоставлена "48 ЦНИИ" Минобороны России для проведения тестирований. В институте подтвердили, что качество материала соответствует заявленному, и он может быть использован при создании средств защиты кожи и органов дыхания от различных патогенов. Так, коронавирус был дезактивирован через секунду после попадания на поверхность "Ионита".

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и зарегистрировало новую тест-систему, позволяющую выявлять различные штаммы коронавируса, в частности, "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Принцип действия "АмплиТеста" основан на определении мутаций в S-белке, характерных для каждого отдельного варианта коронавируса.

