Ученые назвали витамин, снижающий риск развития атеросклероза

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Ученые Университета Эдит Коуэн в США рассказали, какой витамин защищает от атеросклероза. По данным исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association, риск развития заболевания снижает витамин K.
Исследование, позволившее выявить взаимосвязь между витамином K и атеросклерозом, проводилось более 20 лет. Участие в нем приняли около 50 тысяч человек.
Ученые обнаружили, что участники эксперимента, получавшие витамин K, менее подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом.
Исследователи отмечают, что существует два типа витамина К: K1, которым богаты зеленые листовые овощи и растительные масла, и K2, содержащийся в мясе, яйцах и ферментированных продуктах.
В ходе эксперимента ученые пришли к выводу, что вероятность госпитализации добровольцев, получавших витамин K1, на 21% ниже. При высоком потреблении витамина K2 этот показатель составлял 14%.
Специалисты подчеркивают, что в современных диетах акцент делается на продуктах, содержащих витамин K1. Однако витамин K2 также влияет снижение рисков развития атеросклероза. Содержащие его продукты не стоит исключать из рациона.
Ранее диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков опроверг стереотип о том, что витамины можно получить исключительно из овощей. Лучшим источником витамина D специалист назвал мясо.
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