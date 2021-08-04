Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса

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Профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад рассказала об обнаружении нового природного средства против COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия".
Таким средством стало цветковое растение чернушка посевная, которая растет в Северной Африке и Западной Азии.
По словам профессора, тимохинон, который содержится в растении, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2, не позволяя вирусу вызывать легочную инфекцию.
Кроме того, это вещество способно блокировать цитокиновый шторм, свойственный тяжелобольным пациентам с COVID-19.
Специалист добавила, что тимохинон также может предотвращать высвобождение веществ, которые могут вызвать воспаление. Так, его можно использовать в лечении аллергии, астмы, экземы, артрита и даже рассеянного склероза.
Кроме того, чернушка посевная может использоваться при лечении высокого кровяного давления, повышенного уровня холестерина в организме и сахарного диабета.
Ранее ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса. Группа европейских исследователей провела испытания на человеческих клетках. На них проверили воздействие артемизинина, который содержится в полыни, и его производных – артесуната, артеметера и экстракта полыни однолетней.
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