Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса

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Профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад рассказала об обнаружении нового природного средства против COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия".

Таким средством стало цветковое растение чернушка посевная, которая растет в Северной Африке и Западной Азии.

По словам профессора, тимохинон, который содержится в растении, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2, не позволяя вирусу вызывать легочную инфекцию.

Кроме того, это вещество способно блокировать цитокиновый шторм, свойственный тяжелобольным пациентам с COVID-19.

Специалист добавила, что тимохинон также может предотвращать высвобождение веществ, которые могут вызвать воспаление. Так, его можно использовать в лечении аллергии, астмы, экземы, артрита и даже рассеянного склероза.

Кроме того, чернушка посевная может использоваться при лечении высокого кровяного давления, повышенного уровня холестерина в организме и сахарного диабета.

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