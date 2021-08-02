Суперспрей от всех штаммов коронавируса создали в Эстонии

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Ученые из Эстонии изобрели спрей для носа, который защищает от всех штаммов коронавируса, сообщает "Мир 24".

Разработчики назвали этот продукт инновационным. Он получил название BioBlock. Лабораторные исследования подтвердили, что спрей обеспечивает защиту от всех известных штаммов COVID-19.

Власти Эстонии уже разрешили реализацию интиковидного спрея внутри страны.

Ранее в ВОЗ сообщили, что коронавирус продолжает мутировать, в связи с чем стоит ожидать появления более опасных его штаммов, чем зафиксированные к настоящему времени "Альфа", "Бетта", "Дельта" и "Гамма".

Отмечаемый в последние недели всплеск заболеваемости связан с более высокой степенью заразности штамма "Дельта", который обнаружен уже в 132 странах мира.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику получится только в случае вакцинации 70% населения планеты к середине 2022 года. При этом к началу осени текущего года необходимо, чтобы в каждой стране привились минимум 40% граждан.

