В ВОЗ предупредили о появлении более опасных штаммов коронавируса

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Коронавирус продолжает мутировать, в связи с чем стоит ожидать появления более опасных его штаммов, чем зафиксированные к настоящему времени "Альфа", "Бетта", "Дельта" и "Гамма". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, видоизменялся с момента первых сообщений о нем... <...> Возникли четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться еще больше", – сказал Гебрейесус. По его словам, так будет происходить до тех пор, пока вирус продолжает распространяться.

Глава ВОЗ также отметил, что отмечаемый в последние недели всплеск заболеваемости связан с более высокой степенью заразности штамма "Дельта", который обнаружен уже в 132 странах мира.

Ранее Гебрейесус заявил, что остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику получится только в случае вакцинации 70% населения планеты к середине 2022 года. При этом к началу осени текущего года необходимо, чтобы в каждой стране привились минимум 40% граждан.

