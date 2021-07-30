РФПИ отчитался об испытаниях комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Предварительные итоги испытаний комбинированного применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca с первым компонентом российского препарата "Спутник V" продемонстрировали отсутствие значимых побочных проявлений и случаев заражения после прививки, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщает РИА Новости.
Исследование безопасности и иммуногенности проводятся в Азербайджане с февраля 2021 года. В них принимают участие 50 человек, однако набор добровольцев продолжается.
"В августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Республике Азербайджан", – уточнили в фонде.
Там сообщили, что испытания комбинации препаратов в рамках глобальной программы параллельно проводят в Объединенных Арабских Эмиратах. Также получено разрешение медрегуляторов на проведение аналогичных экспериментов в России и Белоруссии.
В РФПИ отмечают, что комбинирование различных препаратов при сотрудничестве производителей имеет ключевое значение для борьбы с коронавирусом в условиях появления новых штаммов.
"Исходя из высокой эффективности подхода гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"), РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин против коронавируса", – сказал глава фонда Кирилл Дмитриев.
Как сообщалось, Минздрав России 27 июля одобрил совместное исследование вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca и "Спутник Лайт". Планируется, что в испытаниях будут участвовать 150 пациентов. Завершение исследований намечено на 2 марта 2022 года.
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