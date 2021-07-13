В РФПИ ожидают одобрения "Спутника V" от ВОЗ осенью

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РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит российскую противокоронавирусную вакцину "Спутник V" осенью. Такое заявление сделал руководитель фонда Кирилл Дмитриев в эфире канала India Today.

"Мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину осенью. Мы ожидаем, что это случится, может быть, в сентябре или октябре, но опять же все зависит от них", – заявил Дмитриев.

Представитель фонда рассказал, что сейчас реализуются все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ.

Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что вакцина "Спутник V" при одобрении регулятором может быть доступна в Евросоюзе не раньше конца 2021 года.

В настоящий момент в вакцинный портфель ЕС включены четыре вакцины – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

