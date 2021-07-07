Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины от коронавируса "Спутник V", в том числе в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Лаоса Саленсай Коммаситом.
По словам Лаврова, просьба о бесплатной поставке части вакцин поступила со стороны руководства азиатской страны.
"Лаос выдал необходимые документы для использования вакцины "Спутник V" в марте этого года. <...> Мы рассматриваем обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками часть вакцин была направлена сюда в качестве гуманитарного содействия", – приводит слова Лаврова РИА Новости.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация вакцины от коронавируса "Спутник V" в каждой из 66 зарубежных стран превратилась в настоящую битву. Он также выделил несколько прорывных моментов, которые серьезно помогли в вопросе регистрации препарата. В частности, регистрация "Спутника V" в Аргентине позволила укорить одобрение в других странах Латинской Америки.
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