Глава РФПИ назвал настоящей битвой регистрацию "Спутника V" за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Регистрация вакцины от коронавируса "Спутник V" в каждой из 66 зарубежных стран превращалась в настоящую битву. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с РБК.
Спикер подчеркнул, что регистрация вакцины в 66 странах является колоссальным успехом.
"Регистрация практически в любой из этих стран была настоящей битвой: мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины", – объяснил Дмитриев.
Он также выделил несколько прорывных моментов, которые серьезно помогли в вопросе регистрации препарата. В частности, регистрация "Спутника V" в Аргентине позволила укорить одобрение в других странах Латинской Америки.
"Клинические испытания в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии, которые организовал и финансировал РФПИ, также позволили нам добиться и регистрации в Индии, второй по численности населения стране мира, и ряда регистраций в других странах этого региона", – рассказал глава РФПИ.
Дмитриев подчеркнул, что вопрос о регистрации "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения планируется решить в ближайшие несколько месяцев.
"Все движется позитивно", – заявил специалист.
Дмитриев также выразил мнение, что ВОЗ не обладает достаточными ресурсами для воздействия на ситуацию с распространением вакцин в мире.
"Очень сильно замедлил распространение вакцины в мире и COVAX: они полагались на индийского производителя, который теперь всю вакцину должен поставлять только в Индию", – заключил глава РФПИ.
Ранее стало известно, что бразильский регулятор повторно рассмотрит вопрос об импорте "Спутника V". Сообщалось, что заседание коллегии пройдет в пятницу, 4 июня.
С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России. После этого Anvisa не разрешило импорт и использование в стране вакцины, сославшись на анализ данных о вакцине. В частности, регулятор указал на присутствие в препарате аденовируса.
Позднее стало известно, что Anvisa не проводило собственных исследований "Спутника V", а его заключения были основаны на российской документации. После этого создатели вакцины заявили о намерении подать на агентство иск за распространение ложной информации.
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