Разработчики "Спутника V" подадут иск к регулятору Бразилии за дезинформацию

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Создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa за распространение дезинформации. Об этом говорится на странице вакцины в Twitter.

"Мы намерены инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что данное решение было принято после того, как бразильский регулирующий орган Anvisa признал, что он не тестировал вакцину "Спутник V".

Бразильский регулятор Anvisa ранее отказал в ввозе "Спутника V" в страну. Глава агентства Антониу Барра Торрес отметил, что решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что удалось проанализировать.

Начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус пояснил, что один из критических моментов – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса.