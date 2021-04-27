Песков прокомментировал запрет на ввоз "Спутника V" в Бразилию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия готова предоставить Бразилии необходимые данные для разрешения поставок и использования в стране вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты будут продолжаться, если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно", – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в ходе открытого заседания не разрешило импорт и использование в стране препарата "Спутник V".

Начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус пояснил, что один из критических моментов – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса.

Делегация бразильского регулятора находилась в России с 17 по 23 апреля. Специалисты знакомилась с деятельностью предприятий – изготовителей "Спутника V" во Владимире и Уфе.