Песков прокомментировал запрет на ввоз "Спутника V" в Бразилию

12:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Россия готова предоставить Бразилии необходимые данные для разрешения поставок и использования в стране вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты будут продолжаться, если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно", – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в ходе открытого заседания не разрешило импорт и использование в стране препарата "Спутник V".
Начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус пояснил, что один из критических моментов – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса.
Делегация бразильского регулятора находилась в России с 17 по 23 апреля. Специалисты знакомилась с деятельностью предприятий – изготовителей "Спутника V" во Владимире и Уфе.
Президент Бразилии обсудил с Владимиром Путиным поставки "Спутника V"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: