Глава РФПИ назвал спрос на "Спутник V" в мире ажиотажным

13:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о повышенном спросе на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире", – заявил специалист.
По мнению Дмитриева, данная тенденция связана с тем, что "Спутник V" демонстрирует лучшие результаты в области эффективности. Кроме того, российская разработка действительно безопасна.
Глава РФПИ напомнил, что исследования эффектов от применения вакцины проводились не только в России, но и в Мексике, Аргентине, Венгрии и ряде других стран.
Ранее стало известно, что ученые сравнили эффективность вакцин от COVID-19 для мужчин и женщин. Как показал эксперимент, в женском организме действие препаратов может снижаться.
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