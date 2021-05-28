Получены данные по безопасности "Спутника V" для беременных – Мурашко

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о получении данных по безопасности вакцины "Спутник V" для беременных. Сейчас вносятся изменения в инструкцию по применению препарата, сообщает РИА Новости.

"Данные по безопасности для беременных уже получены", – уточнил политик.

Он также коснулся вопроса клинических испытаний вакцины. По его словам, протоколы исследования уже готовы. У детей испытание препарата займет до четырех месяцев, у беременных женщин, возможно, меньше, пояснил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в ходе исследования на беременных млекопитающих никаких побочных эффектов "Спутник V" не вызвал. Это подтвердил и 21 случай беременности у людей сразу после прививки.

