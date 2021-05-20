Ученые не зафиксировали серьезной нежелательной реакции на "Спутник V" у беременных

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Ученые из Центра имени Гамалеи заявили, что у забеременевших после вакцинации "Спутником V" женщин не выявлено серьезных нежелательных реакций.

На данный момент зафиксирован 21 случай беременности после прививки. Однако среди них не наблюдается ни одного серьезного побочного эффекта.

При этом в центре проводят дополнительные исследования на млекопитающих с целью оценки безопасности при применении вакцины у беременных.

"В среду родилось первое поколение животных, получивших вакцину во время беременности, в результате обследования новорожденных животных в настоящее время патологических изменений нет", – уточнили ученые.

В настоящее время изучается вопрос о вакцинации беременных женщин от новой коронавирусной инфекции, поскольку заболевание несет высокий риск угрозы жизни плода.

Ранее ученые выяснили, что антитела после прививки от COVID-19 передаются ребенку через плаценту. В опыте Национального института здоровья (NIH) США приняла участие 131 женщина, в том числе 84 беременные и 31 кормящая.

Предварительно все они прошли вакцинацию препаратами от компаний Pfizer и Moderna. Забор образцов для анализа осуществляли с 17 декабря 2020 года по 2 марта 2021 года.