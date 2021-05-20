Врач рассказал, когда можно планировать зачатие ребенка после перенесенного COVID-19

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Мужчины могут начинать планировать зачатие ребенка спустя три месяца после перенесенного коронавируса. Об этом РИА Новости рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

"Мы рекомендуем, если встает вопрос деторождения, то через три месяца после окончания заболевания", – пояснил он.

Кроме того, он добавил, что вакцинация никак не влияет на возможность зачатия. Задумываться об этом можно сразу после прививки от коронавируса.

Ранее немецкие ученые выяснили, что коронавирус может негативно влиять на репродуктивную систему мужчин. Они установили, что у тех, кто перенес COVID-19, концентрация сперматозоидов в семенной жидкости снизилась в пять раз, а их подвижность уменьшилась вдвое.

Однако, как полагают другие специалисты, беспокоиться не о чем, так как подобная проблема наблюдается и при других болезнях, а восстановление обычно занимает не менее трех месяцев.

