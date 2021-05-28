Фото: РИА Новости/пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, кому будут делать прививки вакциной "Спутник Лайт".

"Преимущественно мы будем его (препарат. – Прим. ред.) использовать для лиц до 60 лет", – приводит его слова РИА Новости.

"Спутник Лайт" является аналогом первого компонента "Спутника V". Это будет четвертая российская вакцина, предназначенная для профилактики COVID-19. Специалисты уточнили, что в гражданский оборот вакцина поступит после завершения регистрации.

Ранее Мурашко заявил, что зарубежные страны проявляют большой интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник Лайт". Он подчеркнул, что препарат можно использовать для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятной ситуации.

