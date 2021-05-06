Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в РФ

В России появилась четвертая вакцина от коронавируса – "Спутник Лайт". В четверг, 6 мая, облегченную версию "Спутника V" зарегистрировал Минздрав.

Вакцина представляет собой первый компонент препарата, который позволяет сохранять иммунитет к COVID-19 три-четыре месяца. Далее для продления неуязвимости к инфекции необходимо ввести второй компонент вакцины. Сама по себе она уменьшает риск заражения на 50–60%.

Использовать "Спутник Лайт" начнут до конца этого года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.