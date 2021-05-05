Эксперты проверят возможность трехкратного введения вакцины "КовиВак"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперты из Центра имени Чумакова оценят возможность трехкратного введения вакцины против коронавируса "КовиВак". Об этом ТАСС рассказал директор центра и член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
Ученый заметил, что в зависимости от особенностей здоровья разным людям может потребоваться разное количество доз препарата.
"Мы не гонимся за астрономическим уровнем антител, наша задача – максимально щадящим способом обеспечить от тяжелого течения заболевания. Важна эпидемиологическая эффективность, то есть снижение заболеваемости", – подчеркнул Ишмухаметов.
Цельновирионная инактивированная вакцина "КовиВак" была зарегистрирована в конце февраля 2021 года. В основе принципа ее действия лежит использование искусственно ослабленного либо уже мертвого вируса. Уточнялось, что иммунитет к COVID-19 появляется у пациентов спустя 28 дней после введения первого из двух компонентов препарата.
Москвичам рассказали о различиях вакцины "КовиВак" от предыдущих
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