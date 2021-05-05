В России могут создать спрей против туберкулеза

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Исследователи из НИИ гриппа имени Смородинцева разрабатывают вакцину от туберкулеза и респираторно-синцитиального вируса. Сейчас он находится на стадии доклинических испытаний, рассказала ТАСС заместитель директора НИИ по научной работе Дарья Даниленко.

Препарат можно будет применять в виде назального спрея. "Обе эти инфекции передаются воздушно-капельным путем, то есть первичная защита будет формироваться уже на естественных "входных воротах" вируса, а затем уже и общий иммунитет", – объяснила Даниленко.

В институте также уточнили, что для его выпуска будут применять стандартный технологический процесс, как при производстве вакцин против гриппа. Это позволит снизить себестоимость препарата и быстро наладить его масштабное производство.