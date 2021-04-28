Сотрудники скорой помощи рассказали о работе в пандемию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ко Дню работника скорой помощи, который отмечается в России 28 апреля, сотрудники службы рассказали свои истории о работе в период пандемии коронавируса, сообщает газета "Известия".

Полгода не был дома



Заведующий подстанцией № 48 Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы, врач – анестезиолог-реаниматолог Ян Курин с марта по август 2020 года не возвращался домой, а жил в отеле, чтобы не заразить родителей.

"У родителей диабет и другие факторы риска. Они изолировались в частном доме, и я приезжал иногда к ним, мы разговаривали на безопасном расстоянии, через забор. В основном обходились телефонными звонками и видеосвязью", – рассказал Курин.

Он отметил, что, наблюдая за ситуацией в Китае, первое время никто не мог предположить, что подобное коснется России. Сами пациенты не были готовы поверить, что у них COVID-19, а не сезонная ОРВИ, поэтому испытывали шок, когда видели медиков в СИЗах. В такой обстановке, по словам Курина, приходилось подбадривать и пациентов, и самих себя.

День рождения в 2020 году врач скорой помощи отметил в одиночестве.

"26 марта прошлого года я праздновал свой день рождения так: один в номере отеля, на столе торт, а на стене висят три шарика. Вот и весь праздник", – пояснил медик.

Курину посчастливилось не заразиться, а когда вакцина "Спутник V" стала доступна, он сделал прививку.

По словам заведующего подстанцией, фельдшеры благодарны президенту за то, что он закрепил праздник День скорой помощи 28 апреля. Прошлый год показал, насколько профессия достойна официального праздника.

Возраст не помеха

70-летний фельдшер Гудермесской подстанции скорой медицинской помощи Масхуд Израпов работает уже 45 лет. Трудился он и во время пандемии.

В апреле – мае 2020 года его на месяц отстранили, посчитав, что это слишком опасное время для пожилого врача, однако после он решил положиться на судьбу и вернулся в строй.

"Если я побоюсь, что другие будут делать? Жена в это время тоже работала, она акушерка, 1956 года рождения. Приходили домой вместе, даже не думали бояться заразы. И так и не заболели. От внушения, наверное. Нас двое, дочери уже взрослые, замуж вышли", – рассказал Масхуд Израпов.

Он отметил, что работать в пандемию действительно было непросто, однако медик поддерживал коллег, которые уже готовы были бросить службу.

Аптечка в тундру

23-летняя Лада Перевалова изучала лечебное дело в Ямальском многопрофильном колледже, когда у нее открылась экзема – перчатки и антисептики оказались под запретом, также стало невозможно работать с пациентами. Тогда девушка решила стать фельдшером Единой дежурно-диспетчерской службы, чтобы помогать людям по телефону.

Когда грянула пандемия, Перевалова еще продолжала обучение, однако решила возглавить волонтерский штаб "Мы вместе" в Салехарде. Совместно с другими добровольцами она доставляла продукты и медикаменты людям, оказавшимся на изоляции.

На работу в ЕДДС Территориального центра медицины катастроф окружной клинической больницы Лада устроилась в июле прошлого года.

"Однажды ночью поступил вызов – обратилась женщина, чей сын упал в тундре и чем-то порезал ногу, на бедре была глубокая рана. Под рукой не было никаких перевязочных средств. Женщина позвонила в надежде вызвать санавиацию, но зимой световой день короткий, а в темное время суток вертолеты не вылетают на неосвещенные необорудованные площадки. Нам надо было ждать наступления рассвета, чтобы оказать им помощь. Тогда я решила объяснить ей, как перевязать рану – посоветовала наложить давящую повязку из чистой ткани на область раны, потому что перевязочного материала у них не было. В итоге все обошлось", – рассказала молодой специалист случай из практики.

После этого вместе с коллегами девушка занялась разработкой проекта, направленного на оказание доврачебной помощи подручными средствами. Также она занимается обучением коренных северных жителей оказанию первой помощи. Проект называется "Аптечка в тундру".

Спасение Ковида



Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи в Красноярске Алексей Федоров рассказал, что в помощи нуждаются не только люди, но и животные. Так, в пандемию медики подстанции приютили щенка, получившего злободневную кличку – Ковид.

Собака, которая подросла и начала охранять территорию от других бродячих животных, стала для медиков отдушиной.

"После рабочей смены медики оставались, играли с ним. Для многих это было эмоциональной разрядкой", – отметил Федоров.

Он рассказал, что однажды служба отлова забрала Ковида в приют, но медики не бросили четвероного друга и забрали. После этого пса зарегистрировали и поставили ему все прививки. Теперь одну из подстанций скорой помощи Красноярска охраняется настоящий Ковид.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил за работу во время пандемии коронавируса всех людей, которые первыми столкнулись с коронавирусом, – от врачей и руководителей до младшего медицинского персонала. Кроме того, отдельную благодарность Мишустин выразил создателям вакцины от COVID-19.