В исследовании донорской плазмы в Москве приняли участие 120 человек

Фото: Москва 24
В исследовании эффективности плазмы, полученной от доноров, за месяц в Москве приняли участие 120 человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Первая группа добровольцев получила трансфузии плазмы от выздоровевших после COVID-19 доноров, а вторая – от вакцинированных.
"Часть пациентов продолжают находиться под наблюдением врачей в стационарах, а некоторые уже выписаны. За последними ведется наблюдение с помощью телемедицины. Также исследователи сообщили, что у реципиентов не было выявлено осложнений после переливания", – рассказали в пресс-службе комплекса соцразвития столицы.
Применение донорской плазмы с антителами к коронавирусной инфекции в столице начали изучать в марте. По итогам будет решено, можно ли приглашать вакцинированных москвичей стать донорами плазмы, а также сформулируют критерии отбора.
Переливание плазмы от выздоровевших после коронавируса людей начали применять в городских больницах в апреле 2020 года. За это время донорами стали 20 тысяч человек. Они сдали более 13 тонн плазмы.
Ранее в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.
Для теста, построенного на методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Результат с достоверностью 96% определится через 15 минут. Отмечается, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь – "Спутник V".
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