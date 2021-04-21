В исследовании донорской плазмы в Москве приняли участие 120 человек

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В исследовании эффективности плазмы, полученной от доноров, за месяц в Москве приняли участие 120 человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Первая группа добровольцев получила трансфузии плазмы от выздоровевших после COVID-19 доноров, а вторая – от вакцинированных.

"Часть пациентов продолжают находиться под наблюдением врачей в стационарах, а некоторые уже выписаны. За последними ведется наблюдение с помощью телемедицины. Также исследователи сообщили, что у реципиентов не было выявлено осложнений после переливания", – рассказали в пресс-службе комплекса соцразвития столицы.

Применение донорской плазмы с антителами к коронавирусной инфекции в столице начали изучать в марте. По итогам будет решено, можно ли приглашать вакцинированных москвичей стать донорами плазмы, а также сформулируют критерии отбора.

Переливание плазмы от выздоровевших после коронавируса людей начали применять в городских больницах в апреле 2020 года. За это время донорами стали 20 тысяч человек. Они сдали более 13 тонн плазмы.

Ранее в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.

Для теста, построенного на методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Результат с достоверностью 96% определится через 15 минут. Отмечается, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь – "Спутник V".

