Эксперты объяснили, можно ли после прививки стать суперраспространителем COVID-19

В Германии медработник, который привился от коронавируса, стал суперраспространителем COVID-19. Известно, что сам он не ощущал никаких симптомов, а экспресс-тесты давали отрицательный результат. В итоге в клинике произошел всплеск заболеваемости. Разбираемся, возможно ли после вакцинации стать распространителем опасной инфекции.



Эффект Тифозной Мэри?

Неприятное происшествие произошло в немецком городе Галле. В одной из местных больниц медик, который сделал две инъекции препарата Pfizer и продолжил работать, стал суперраспространителем COVID-19. В результате в клинике начали массово заболевать персонал и пациенты.

По данным СМИ, никаких симптомов болезни сам медработник не ощущал, экспресс-тесты на коронавирус давали отрицательный результат, поэтому он был уверен, что безопасен для окружающих.

Ситуацию назвали чрезвычайной и пообещали расследовать, так как факт массового заражения может свидетельствовать о том, что распространитель инфекции не соблюдал необходимые меры безопасности.

Из-за случившегося мэр города Галле призвал всех быть бдительнее. "Будьте осторожны, соблюдайте дистанцию и ничему не доверяйте" – обратился он к местным жителям.

В прессе сразу же вспомнили про эффект Тифозной Мэри. Речь идет о ситуации, схожей с нынешней. В 1907 году в США кухарка Мэри Маллон, признанная бессимптомным носителем брюшного тифа, заразила им множество людей, отказавшись от прекращения работы в пищевой индустрии.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не фейк-ньюс?

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 объяснил, почему вакцинированный медработник немецкой больницы стал суперраспространителем COVID-19, несмотря на отрицательный результат тестирования на коронавирус.

"У человека были отрицательные тесты, но это были быстрые тесты. Они менее чувствительные, чем ПЦР. Экспресс-тесты дают положительный ответ, когда человек находится в активной фазе заболевания: текут сопли, кашель, когда вирус явно присутствует в слизистых носоглотки. Если же заболевание протекает бессимптомно, этот тест дает отрицательный результат", – сказал эксперт.

При этом Скулачев подчеркнул, что и бессимптомные вакцинированные больные могут распространять вирус, поскольку прививка не дает стопроцентных гарантий. Она снижает шансы заразиться, уменьшает риск тяжелого течения, но человек по-прежнему может быть носителем.





Максим Скулачев молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Возможно, у медика вирус настолько хорошо размножился в легких. Из легких человек с выдохом распространял инфекцию. Но он был привит и уверен, что не заразен. И ситуация уже может быть связана с его социальным поведением – маску снимал, не соблюдал расстояние, но не потому что он такой плохой, а потому что считал себя защищенным.

Кроме того, по словам эксперта, необычное происшествие может быть связано с особенностями иммунной системы конкретного человека. "Иногда можно заразиться и на фоне присутствия антител – просто получить большую дозу вируса. В этот момент человек был в стрессе, когда иммунная реакция подавлена, и вот, пожалуйста", – объяснил он.

В связи с этим Скулачев порекомендовал даже привитым людям в общественных местах носить маски и соблюдать все меры предосторожности.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что такие случаи, как в Германии, не будут массовыми. Об этом специалист рассказал Москве 24.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Наверное, иммунный статус этого человека был очень слабым, вероятно, были какие-то проблемы со здоровьем. В общем-то, с точки зрения эпидемиологии и борьбы с инфекцией эта история большого значения не имеет.

Он также добавил, что происшествие в Галле не говорит о неэффективности вакцины Pfizer.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 предположил, что история может быть создана специально для нанесения ущерба репутации вакцине.

"В этой истории надо разбираться, и я уверен, что тем людям, которые разработали вакцину, надо взять дело под личный контроль", – сказал врач.

По мнению Жемчугова, это поможет избежать упреков в неэффективности препарата.