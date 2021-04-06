Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:41

Главная / Истории /

Эксперты объяснили, можно ли после прививки стать суперраспространителем COVID-19

Инкубатор для вируса: может ли человек передавать COVID-19 после прививки
медицина общество

В Германии медработник, который привился от коронавируса, стал суперраспространителем COVID-19. Известно, что сам он не ощущал никаких симптомов, а экспресс-тесты давали отрицательный результат. В итоге в клинике произошел всплеск заболеваемости. Разбираемся, возможно ли после вакцинации стать распространителем опасной инфекции.

Фото: depositphotos/ffikretow

Эффект Тифозной Мэри?

Неприятное происшествие произошло в немецком городе Галле. В одной из местных больниц медик, который сделал две инъекции препарата Pfizer и продолжил работать, стал суперраспространителем COVID-19. В результате в клинике начали массово заболевать персонал и пациенты.

По данным СМИ, никаких симптомов болезни сам медработник не ощущал, экспресс-тесты на коронавирус давали отрицательный результат, поэтому он был уверен, что безопасен для окружающих.

Ситуацию назвали чрезвычайной и пообещали расследовать, так как факт массового заражения может свидетельствовать о том, что распространитель инфекции не соблюдал необходимые меры безопасности.

Из-за случившегося мэр города Галле призвал всех быть бдительнее. "Будьте осторожны, соблюдайте дистанцию и ничему не доверяйте" – обратился он к местным жителям.

В прессе сразу же вспомнили про эффект Тифозной Мэри. Речь идет о ситуации, схожей с нынешней. В 1907 году в США кухарка Мэри Маллон, признанная бессимптомным носителем брюшного тифа, заразила им множество людей, отказавшись от прекращения работы в пищевой индустрии.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не фейк-ньюс?

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 объяснил, почему вакцинированный медработник немецкой больницы стал суперраспространителем COVID-19, несмотря на отрицательный результат тестирования на коронавирус.

"У человека были отрицательные тесты, но это были быстрые тесты. Они менее чувствительные, чем ПЦР. Экспресс-тесты дают положительный ответ, когда человек находится в активной фазе заболевания: текут сопли, кашель, когда вирус явно присутствует в слизистых носоглотки. Если же заболевание протекает бессимптомно, этот тест дает отрицательный результат", – сказал эксперт.

При этом Скулачев подчеркнул, что и бессимптомные вакцинированные больные могут распространять вирус, поскольку прививка не дает стопроцентных гарантий. Она снижает шансы заразиться, уменьшает риск тяжелого течения, но человек по-прежнему может быть носителем.

Возможно, у медика вирус настолько хорошо размножился в легких. Из легких человек с выдохом распространял инфекцию. Но он был привит и уверен, что не заразен. И ситуация уже может быть связана с его социальным поведением – маску снимал, не соблюдал расстояние, но не потому что он такой плохой, а потому что считал себя защищенным.
Максим Скулачев
молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова

Кроме того, по словам эксперта, необычное происшествие может быть связано с особенностями иммунной системы конкретного человека. "Иногда можно заразиться и на фоне присутствия антител – просто получить большую дозу вируса. В этот момент человек был в стрессе, когда иммунная реакция подавлена, и вот, пожалуйста", – объяснил он.

В связи с этим Скулачев порекомендовал даже привитым людям в общественных местах носить маски и соблюдать все меры предосторожности.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что такие случаи, как в Германии, не будут массовыми. Об этом специалист рассказал Москве 24.

Наверное, иммунный статус этого человека был очень слабым, вероятно, были какие-то проблемы со здоровьем. В общем-то, с точки зрения эпидемиологии и борьбы с инфекцией эта история большого значения не имеет.
Алексей Аграновский
профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ

Он также добавил, что происшествие в Галле не говорит о неэффективности вакцины Pfizer.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 предположил, что история может быть создана специально для нанесения ущерба репутации вакцине.

"В этой истории надо разбираться, и я уверен, что тем людям, которые разработали вакцину, надо взять дело под личный контроль", – сказал врач.

По мнению Жемчугова, это поможет избежать упреков в неэффективности препарата.

Читайте также

Соболева Илона

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать