Немецкий медик стал суперраспространителем COVID-19 после прививки

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В немецком городе Галле медработник, который прошел вакцинацию Pfizer и продолжил работать в больнице, стал суперраспространителем коронавируса.

Как сообщил телеканал ZDF, в результате в клинике произошла вспышка COVID-19. Отмечается, что когда врачам удалось обнаружить источник, они очень удивились.

Медицинский работник успел привиться двумя инъекциями. При этом никаких симптомов болезни он не ощущал, а экспресс-тесты на коронавирус были отрицательными.

В местной прессе в этой связи вспомнили "эффект тифозной Мэри", когда в начале XX века кухарка из США подобным образом заразила тифом около 50 человек.

Ситуацию уже объявили ЧП и обещали расследовать, так как факт массового заражения может свидетельствовать о том, что медик не соблюдал меры защиты и социальную дистанцию.

Известно, что вакцинация не гарантирует отсутствие заболевания коронавирусом. Однако прививка помогает перенести COVID-19 в легкой форме и избежать развития осложнений.

Ранее стало известно, что сотрудник немецкой страховой компании Штефан Хайлеман специально прилетел в Россию с женой и детьми, чтобы вакцинироваться "Спутником V".