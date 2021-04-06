Немецкий медик стал суперраспространителем COVID-19 после прививки

06:37
Фото: TASS/EPA/LUCA ZENNARO
В немецком городе Галле медработник, который прошел вакцинацию Pfizer и продолжил работать в больнице, стал суперраспространителем коронавируса.
Как сообщил телеканал ZDF, в результате в клинике произошла вспышка COVID-19. Отмечается, что когда врачам удалось обнаружить источник, они очень удивились.
Медицинский работник успел привиться двумя инъекциями. При этом никаких симптомов болезни он не ощущал, а экспресс-тесты на коронавирус были отрицательными.
В местной прессе в этой связи вспомнили "эффект тифозной Мэри", когда в начале XX века кухарка из США подобным образом заразила тифом около 50 человек.
Ситуацию уже объявили ЧП и обещали расследовать, так как факт массового заражения может свидетельствовать о том, что медик не соблюдал меры защиты и социальную дистанцию.
Известно, что вакцинация не гарантирует отсутствие заболевания коронавирусом. Однако прививка помогает перенести COVID-19 в легкой форме и избежать развития осложнений.
Ранее стало известно, что сотрудник немецкой страховой компании Штефан Хайлеман специально прилетел в Россию с женой и детьми, чтобы вакцинироваться "Спутником V".
Голикова сообщила о резком росте числа желающих привиться от COVID-19
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