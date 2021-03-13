Иммунолог заявил о клеточном иммунитете от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о клеточной защите организма от коронавируса.
В интервью сайту "Комсомольской правды" специалист объяснил, что клеточный иммунитет имеет важное значение в защите от инфекции.
При различных заболеваниях роль клеточной составляющей иммунной системы может быть больше или меньше роли антител.
В случае с коронавирусом ее значение и длительность защиты пока неясны, но факт наличия такого рода инструмента у организма не вызывает сомнения, указал врач.
"Мы видим, что даже у бессимптомных носителей COVID-19 действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса", – сказал Крючков.
В свою очередь, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний университета имени Марциновского Александр Лукашев рассказал Москве 24, что часть жителей страны получила клеточный иммунитет еще до пандемии.
По словам вирусолога, каждый третий россиянин может быть невосприимчив к COVID-19, так как уже встречался с другими респираторными коронавирусами. Такие люди могут вовсе не заболеть или перенести болезнь в легкой форме.
Замглавы центра "Вектор" по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих ранее рассказала, что высокий уровень антител не гарантирует эффективную защиту от коронавируса.
При этом прививки вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" дают больше шансов получить антитела нежели в случае пассивно перенесенной инфекции, сообщил директор института Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.
Вирусолог рассказал о клеточном иммунитете к коронавирусу
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