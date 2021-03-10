Прививки от коронавируса могут стать регулярными – Голикова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прививки от коронавируса с высокой долей вероятности станут регулярными, поскольку COVID-19 постепенно превращается в сезонный вирус.
В интервью ТАСС она также добавила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта для понимания того, сколько держится иммунная защита.
"Конечно, сейчас все "подрасслаблены" и считают, что COVID-19 уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких", – подчеркнула Голикова.
Кроме того, вице-премьер отметила, что снять маски можно будет, когда 60 процентов населения страны провакцинируются и будут соблюдаться ограничительные меры.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что подъем заболеваемости инфекцией в России может произойти весной, но к лету обстановка стабилизируется.
Ракова оценила эффективность принятых решений при борьбе с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: