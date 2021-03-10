Прививки от коронавируса могут стать регулярными – Голикова

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прививки от коронавируса с высокой долей вероятности станут регулярными, поскольку COVID-19 постепенно превращается в сезонный вирус.

В интервью ТАСС она также добавила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта для понимания того, сколько держится иммунная защита.

"Конечно, сейчас все "подрасслаблены" и считают, что COVID-19 уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких", – подчеркнула Голикова.

Кроме того, вице-премьер отметила, что снять маски можно будет, когда 60 процентов населения страны провакцинируются и будут соблюдаться ограничительные меры.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что подъем заболеваемости инфекцией в России может произойти весной, но к лету обстановка стабилизируется.