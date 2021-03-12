Треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу

Каждый третий россиянин может быть невосприимчив к COVID-19. Об этом заявил Александр Лукашев, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний университета имени Марциновского.

По словам вирусолога, часть жителей страны уже встречалась с другими респираторными коронавирусами и получила клеточный иммунитет еще до пандемии. Такие люди могут вовсе не заболеть или перенести болезнь в легкой форме.

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