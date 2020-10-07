"Доктор 24": продукты для укрепления зубов и десен

Блогер Алена Рабинович проконсультировалась с экспертами и составила список полезных продуктов.

Что нужно есть, чтобы зубы не выпали к 40 годам? Какие продукты помогут защититься от зубного камня и кариеса? Об этом – в программе "Доктор 24".