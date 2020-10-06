Более 30 млн россиян сделали прививки от гриппа – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30 миллионов россиян сделали прививки от гриппа по состоянию на сегодняшний день. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

"В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 30,9 миллиона человек, что составляет 21,1% от численности населения Российской Федерации", – заявили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в стране регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Чаще всего болезням такого характера сейчас подвержено взрослое население, а также дети в возрасте 7–14 лет.

Кроме того, в надзорном ведомстве заявили о незначительном превышении эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 28 субъектах РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян привиться от гриппа. Она заверила, что в стране есть достаточное количество вакцины. В нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.

