Врач призвала горожан с сердечно-сосудистыми патологиями сделать прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный внештатный специалист, кардиолог столичного департамента здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Елена Васильева назвала прививку от гриппа важной для людей с сердечно-сосудистыми патологиями.

Специалист рассказала Агентству "Москва" о том, что вакцинация снижает риск развития у пациентов серьезных осложнений.

"На сегодняшний день вакцина от гриппа входит в рекомендации лечения больных, перенесших инфаркт миокарда, как обязательная процедура. Грипп, как и большинство вирусных инфекций, провоцирует обострение атеросклероза, увеличивает риск смерти от инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний", – объяснила Васильева.

Она также отметила, что из-за пандемии коронавируса прививка от гриппа как никогда актуальна. Осложнения по работе сердца и сосудов могут стать критическими, если две инфекции наложатся друг на друга, предупредила специалист.

Прививочная кампания от гриппа началась в Москве с 1 сентября. Сейчас в городе открыты 450 пунктов вакцинации, причем они размещены как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах у станций метро, МЦК. Ознакомиться с доступными адресами можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Более 210 тысяч москвичей уже сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах. Наиболее востребованы площадки для проведения вакцинации около станций метро "Речной вокзал" и "Планерная".

