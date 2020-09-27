Более 210 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Более 210 тысяч человек сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Все больше жителей города выбирают мобильные пункты как место, где можно сделать прививку от гриппа. Здесь привились уже более 210 тысяч человек. Это не занимает много времени – пройти процедуру можно, например, по пути на работу", – рассказали в пресс-службе столичного комплекса социального развития.
В ведомстве отметили, что чаще всего москвичи выбирают мобильные пункты для проведения вакцинации около станций метро "Речной вокзал" и "Планерная". Также высоким спросом пользуется пункт у железнодорожной станции Крюково, там прививку от гриппа уже сделали порядка 6,5 тысячи человек.
В середине сентября из-за высокого спроса открылись дополнительные мобильные пункты. В городе организованы 54 мобильных пункта, которые работают на 39 станциях метро, 2 станциях МЦК и 2 железнодорожных платформах, а также в 4 центрах госуслуг "Мои документы".
Также работают выездные прививочные бригады в учреждениях и организациях, во всех школах, колледжах и вузах. Мобильные пункты представляют собой машины скорой помощи, которые оснащены необходимым оборудованием для проведения профилактических прививок, хранения и транспортировки вакцины.
Вакцинация от гриппа стартовала в РФ с 1 сентября. Правительство страны дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины. По состоянию на 21 сентября прививку уже сделали свыше 16 миллионов россиян.
В Москве работают 450 пунктов вакцинации против гриппа
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