Более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 16 миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день уже 11% населения привиты – это более 16 миллионов человек. Это результат именно сегодняшнего дня, эта работа продолжается, она будет завершена к концу октября", – заявила руководитель ведомства.

По словам Поповой, Россия сейчас находится на пороге эпидемиологического подъема по распространению гриппа. Она отметила, что привить планируется не менее 60% населения страны.

Вакцинация от гриппа стартовала в РФ с 1 сентября. Правительство страны дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.

В Москве бесплатную прививку от гриппа уже получили более миллиона горожан. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Подробную информацию о доступных площадках и порядке вакцинации можно получить на сайте городского департамента здравоохранения.

