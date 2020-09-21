Более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 16 миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.
"На сегодняшний день уже 11% населения привиты – это более 16 миллионов человек. Это результат именно сегодняшнего дня, эта работа продолжается, она будет завершена к концу октября", – заявила руководитель ведомства.
По словам Поповой, Россия сейчас находится на пороге эпидемиологического подъема по распространению гриппа. Она отметила, что привить планируется не менее 60% населения страны.
Вакцинация от гриппа стартовала в РФ с 1 сентября. Правительство страны дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.
В Москве бесплатную прививку от гриппа уже получили более миллиона горожан. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Подробную информацию о доступных площадках и порядке вакцинации можно получить на сайте городского департамента здравоохранения.
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