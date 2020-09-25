Вакцинацию от гриппа могут сделать обязательной для госслужащих и полиции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Министерство здравоохранения России рассматривает возможность введения обязательной вакцинации от гриппа для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке к проекту ведомства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, указано, кто может получить прививку в обязательном порядке. Это работники социальной и коммунальной сфер, служащие МФЦ, госслужащие, а также сотрудники полиции и таможенники.
"В период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 возрастают риски возникновения распространения микст-инфекции. В целях недопущения массовой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо предотвратить в первую очередь осложнения, связанные с гриппом", – уточнили в Минздраве.
По прогнозам ведомства, более обширная вакцинация от гриппа позволит существенно снизить как заболеваемость, так и смертность в случае диагностированного коронавируса.
Прививку от гриппа с начала сентября уже сделали около 1,5 миллиона жителей столицы. Кампания по вакцинации началась в городе, как и по всей России, с 1 сентября. Для удобства горожан привиться можно не только в медучреждениях, но и в мобильных пунктах у станций метро.
В Москве работают 450 пунктов вакцинации против гриппа
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