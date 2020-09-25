В ГД предложили наказывать за распространение в Сети ложной информации о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов предложил предусмотреть ответственность за распространение в интернете недостоверной информации о вакцинации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Чрезвычайно важно говорить об ответственности за недостоверную информацию, об ответственности, которая распространяется с помощью современных источников информации, социальных сетей и даже в большей степени иногда распространяется людьми, которые профессионально занимаются и имеют право на медицинскую помощь", – сказал Фаррахов.

Депутат считает, что наказывать стоит как владельцев сайтов, где была размещена недостоверная информация, так и авторов комментариев.

Ранее сообщалось, что прививку от гриппа с начала сентября сделали около 1,5 миллиона жителей столицы. Программа по вакцинации против гриппа стартовала в столице 1 сентября.

Жители столицы могут бесплатно сделать прививку во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Для этого потребуется московский полис ОМС, паспорт и письменное согласие.

