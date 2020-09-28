Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа. Она заверила, что в стране есть достаточное количество вакцины, сообщает радио "Комсомольская правда".

"Грипп является коварным заболеванием. Тем более в этом году есть опасность, что он может объединиться с коронавирусом. Не хочу всех пугать, но лучше вовремя сделать прививку от гриппа", – отметила она.

Попова также напомнила, что по решению президента РФ ранее правительство выделило средства на приобретение вакцины на 60% совокупного населения России.

Вакцинация от гриппа стартовала в РФ с 1 сентября. Правительство страны дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины. По состоянию на 21 сентября прививку уже сделали свыше 16 миллионов россиян.

В Москве в мобильных пунктах прививку от гриппа сделали более 210 тысяч человек. В городе организованы 54 мобильных пунктах, которые работают на 39 станциях метро, 2 станциях МЦК и 2 железнодорожных платформах, а также в 4 центрах госуслуг "Мои документы".