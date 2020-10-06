У дошкольников выявлен максимальный иммунитет к COVID-19 – Роспотребнадзор

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У дошкольников и детей раннего возраста обнаружен максимальный иммунитет к коронавирусной инфекции, который составил до 71%, рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"У нас ведется большая работа по серологическим исследованиям. Уже обследовано около 74,5 тысячи человек из 26 регионов. Согласно полученным результатам, максимальный показатель популяционного иммунитета был установлен у детей дошкольного и раннего школьного возраста", – отметила она.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, от чего может зависеть продолжительность иммунитета к коронавирусу. По мнению специалиста, на это влияет форма, в которой проходило заболевание.

Также заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала фактор, ослабляющий иммунитет к коронавирусной инфекции. По данным специалиста, речь идет о переохлаждении. Она отметила, что в период роста заболеваемости COVID-19 стоит стараться как можно чаще находиться в тепле. Кроме того, не стоит забывать об остальных мерах профилактики.