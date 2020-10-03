Эпидемиолог назвала фактор, ослабляющий иммунитет к COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Стал известен фактор, ослабляющий иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. Его назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости.
По данным специалиста, речь идет о переохлаждении.
"Переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года", – подчеркнула Пшеничная.
Она отметила, что в период роста заболеваемости COVID-19 стоит стараться как можно чаще находиться в тепле. Кроме того, не стоит забывать об остальных мерах профилактики.
"Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию", – добавила Пшеничная.
Эксперт заключила, что из-за новизны инфекции крайне трудно сделать прогноз в отношении роста и спада заболеваемости.
По последним данным, в России за сутки выявили 9 412 новых случаев коронавируса. Из этого числа 2 550 случаев не имели клинических проявлений болезни.
В России за сутки выявили 9 412 случаев COVID-19
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