Около 1,6 тыс детей с COVID-19 находится в стационарах – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России около 1,6 тысячи детей с COVID-19 проходит лечение в стационарах, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В общей сложности по стране 1,6 тысячи детей находятся в стационарных условиях, пока ситуация стабильная", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

По его словам, дети чаще переносят болезнь в легкой форме и бессимптомно, но соблюдение правил профилактики для них важно.

Также Мурашко рассказал, что в России объем коечного фонда, развернутого для оказания помощи пациентам с COVID-19, на сегодняшний день достаточен. Он подчеркнул, что база, развернутая в весенний период, полностью сориентирована на возможность двойного использования.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом.

По ее словам, в Москве наблюдается общемировая тенденция – рост числа случаев COVID-19 и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Она подчеркнула, что плановая и экстренная медицинская помощь будут оказываться в полном объеме.

В России за последние сутки подтвердили 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 550 (27,1%) случаев были зафиксированы без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) COVID-19.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов посоветовал пожилым людям реже посещать магазины и ограничить поездки на общественном транспорте.

