Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.
Отмечается, что выявление генетических вариантов также позволяет определить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о исследованиях американских ученых, согласно которым переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к коронавирусу.
Отмечалось, что пока исследователи не могут оценить эффективность такого иммунитета. Также пока нет научных данных о появлении антител к коронавирусу у переболевших гриппом.
В России регистрируют превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ
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