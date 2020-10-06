Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве указали, что некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.

Отмечается, что выявление генетических вариантов также позволяет определить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о исследованиях американских ученых, согласно которым переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к коронавирусу.

Отмечалось, что пока исследователи не могут оценить эффективность такого иммунитета. Также пока нет научных данных о появлении антител к коронавирусу у переболевших гриппом.