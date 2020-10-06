Резервный госпиталь в "Сокольниках" принял первых пациентов с COVID-19

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Москвы"
Временный госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с коронавирусом, сообщил главврач клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин.
"Уже сегодня к нам приехали первые скорые с больными", – сказал Митичкин.
Он отметил, что в настоящий момент работают все службы госпиталя. Также, по словам Митичкина, функционирует электронная история болезни, которая сокращает время на оказание помощи пациентам.
"Больные максимально размещаются в комфортных условиях", – заявил главврач.
5 октября Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Еще один был размещен в ледовом дворце "Крылатское". Глава города подчеркнул, что такое решение было принято из-за высокой динамики прироста заболевших коронавирусом в столице.
Госпиталь в "Сокольниках" закреплен за больницей имени Иноземцева. Митичкин обратил внимание на сложную ситуацию с коронавирусом и призвал соблюдать правила санитарной безопасности.
"Очень хочется, чтобы вы не оказались в их числе, поэтому нам надо делать очень простые вещи: самозащита, маски, дезинфицирующие средства, перчатки, поменьше лишнего общения. Оставайтесь дома, берегите себя", – сказал Митичкин.
В Москве за последние сутки зафиксировали 4 082 новых случая коронавируса. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что город вышел к пиковым значениям середины весны по заболеваемости COVID-19. Она сообщила, что за минувшие 24 часа были госпитализированы более 1 тысячи человек.
Собянин объявил о новых ограничительных мерах из-за всплеска COVID-19
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