Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с COVID-19

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Президент России Владимир Путин считает, что угроза коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию событий. Об этом он заявил на встрече с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.
"Мы будем действовать согласованно и четко, поддерживая наших граждан. Также будет уделено внимание социальной сфере и системе здравоохранения. Думаю, во всех фракциях думы поддержат такие решения", – отметил президент.
За последние сутки в стране зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 3 282 (28,3%) человек. На Москву пришлось 4 082 случая, на Санкт-Петербург – 411, на Московскую область – 347.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что в России вторая волна COVID-19 будет интенсивнее первой, однако система здравоохранения к этому готова.
Вирусолог выразил мнение, что интенсивность роста количества заболевших связана с осенним сезоном. Специалист отметил, что это период простуд и заболеваний верхних дыхательных путей.
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