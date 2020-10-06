Антирекорд коронавируса: более 4 тыс заболевших и свыше 1 тыс госпитализированных

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Москва вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусом, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня у нас зафиксированы два негативных антирекорда. Были выявлены четыре тысячи новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально – за прошедшие сутки мы госпитализировали более тысячи людей с COVID-19", – сказала она.

В больницы поступают пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. По словам Раковой, такая резко негативная тенденция требует от властей собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности.

"Призываю людей из группы риска оставаться дома. А всех горожан – соблюдать простые правила: носить маску, избегать мест скопления людей, по возможности ограничить контакты", – заключила заммэра.

В Москве за последние сутки зарегистрировано 4 082 новых случая COVID-19. 41,2% заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. При этом столица идет в мировом тренде – ситуация с коронавирусом ухудшается во всем мире.

Сергей Собянин ранее подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Кроме того, градоначальник одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.