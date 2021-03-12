КТ и МРТ-снимки теперь доступны москвичам в электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В электронной медицинской карте (ЭМК) появилась новая функция, благодаря которой можно скачать архив со снимками КТ, МРТ, рентгена и других. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что теперь горожанам не нужно посещать врача, чтобы получить снимок.

"Теперь в своей электронной медицинской карте москвичи смогут получить доступ к цифровым снимкам проведенных инструментальных исследований – это КТ, МРТ, рентген, маммография и флюорография, выполненные в государственных медицинских учреждениях столицы, а также снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, выполненные в коммерческих и федеральных клиниках в рамках программы ОМС", – рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, сервис доступен и на mos.ru, и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Также для горожан в онлайн формате стали доступны снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ).

Чтобы получить ссылку на архив со снимками, нужно зайти в раздел "Мои исследования", выбрать из списка нужный протокол и затем нажать "Запросить изображение исследования". На mos.ru оповещение о готовности ссылки для скачивания появится в разделе уведомлений, который расположен в верхней части стартового экрана. В мобильном приложении уведомление отразится в виде сигнальной красной точки около кнопки "Исследования".

В материале говорится, что в архиве будет специальная программа для просмотра таких изображений, а также инструкция по ее использованию.

Ранее сообщалось, что в столице постоянно увеличивается количество пациентов, которые записываются к врачам удаленно. Удаленно можно записаться на прием к терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и другим врачам.

Помимо этого, с января прошлого года москвичи обратились к электронной медицинской карте (ЭМК) более 24 миллионов раз. Благодаря сервису пользователи могут увидеть протоколы осмотра врачей, результаты различных исследований, в том числе компьютерной томографии, выписные эпикризы из стационара, актуальные рецепты и данные о вызовах скорой помощи.

Чтобы получить доступ к медкарте, требуется выбрать на портале раздел "Здоровье" в "Каталоге услуг", а затем выбрать пункт меню, посвященный этому сервису. Далее необходимо заполнить заявление, после чего доступ к карте предоставят в течение пяти дней.

Пользоваться медицинской картой можно также на смартфонах. Для этого потребуется приложение "ЕМИАС.ИНФО". При этом обязательно надо оформить доступ через mos.ru, и только потом появится возможность ознакомиться с документом на смартфоне.