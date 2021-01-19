Депутат Мосгордумы Александр Козлов отметил развитие электронных услуг в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Мосгордумы Александр Козлов считает, что столица является лидером в предоставлении цифровых госуслуг. Об этом, по его мнению, свидетельствует то, что с момента запуска электронных услуг и сервисов Москвы ими воспользовались 1,8 миллиарда раз, сообщает Агентство "Москва".

"Портал mos.ru в среднем посещают более 20 миллионов пользователей в месяц, у 13 миллионов человек есть личные кабинеты. Сейчас москвичам доступно более 370 электронных услуг и сервисов", – сказал он.

Козлов напомнил, что востребованными услугами можно также воспользоваться через мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

"Электронные услуги очень хорошо экономят наше время. В крупном мегаполисе многие люди живут не по месту регистрации и для оформления необходимых документов им раньше пришлось бы ехать в другой район", – пояснил депутат.

Козлов также отметил, что кроме вопросов с документами цифровизация актуальна и для решения задач в других областях.

"К примеру, в конце прошлого года запустили сервис для поиска пропавших домашних животных. Кроме того, за собственной электронной медицинской картой теперь можно следить онлайн. А собственники квартир с помощью сервиса "Электронный дом" смогут организовать онлайн-собрание", – добавил Козлов.

Ранее сообщалось, что Москва по итогам 2020 года заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству оказания госуслуг в электронном виде.