Депутат Мосгордумы Александр Козлов отметил развитие электронных услуг в Москве

15:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутат Мосгордумы Александр Козлов считает, что столица является лидером в предоставлении цифровых госуслуг. Об этом, по его мнению, свидетельствует то, что с момента запуска электронных услуг и сервисов Москвы ими воспользовались 1,8 миллиарда раз, сообщает Агентство "Москва".
"Портал mos.ru в среднем посещают более 20 миллионов пользователей в месяц, у 13 миллионов человек есть личные кабинеты. Сейчас москвичам доступно более 370 электронных услуг и сервисов", – сказал он.
Козлов напомнил, что востребованными услугами можно также воспользоваться через мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".
"Электронные услуги очень хорошо экономят наше время. В крупном мегаполисе многие люди живут не по месту регистрации и для оформления необходимых документов им раньше пришлось бы ехать в другой район", – пояснил депутат.
Козлов также отметил, что кроме вопросов с документами цифровизация актуальна и для решения задач в других областях.
"К примеру, в конце прошлого года запустили сервис для поиска пропавших домашних животных. Кроме того, за собственной электронной медицинской картой теперь можно следить онлайн. А собственники квартир с помощью сервиса "Электронный дом" смогут организовать онлайн-собрание", – добавил Козлов.
Ранее сообщалось, что Москва по итогам 2020 года заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству оказания госуслуг в электронном виде.
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