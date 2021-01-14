Минэкономразвития признало Москву лидером по качеству электронных услуг

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва по итогам 2020 года заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству оказания госуслуг в электронном виде, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"По итогам 2020 года Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Столица набрала 87,81 балла и заняла первое место среди субъектов Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В тройку лидеров также вошли Московская (85,37 балла) и Тульская (85,32 балла) области. Отмечается, что эксперты Минэкономразвития, составляя рейтинг, проводили оценку параметров, которые влияют на удобство и качество предоставления электронных услуг. Среди них – возможность получения актуальной и полной информации о порядке получения услуг, удобство подачи заявки, возможность получать информацию о статусе поданной заявки в аккаунте и другие.
"Москвичи уже привыкли получать многие услуги именно онлайн. Это удобно и быстро. Развитие цифровой среды – требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года – сервис для поиска пропавших домашних животных", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По данным столичных властей, с момента открытия сервиса электронных услуг горожане воспользовались ими более 1,8 миллиарда раз, а в среднем портал mos.ru ежемесячно посещают более 20 миллионов пользователей. В настоящее время жителям Москвы доступно свыше 370 электронных сервисов и услуг, в том числе запись к врачу, электронная медкарта, просмотр школьных оценок ребенка, оплата коммунальных услуг и многое другое.
Кроме того, воспользоваться электронными сервисами можно в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", которыми пользуются более 4,1 миллиона человек.
Ранее на портале mos.ru появилась функция подключения автоплатежей для оплаты счетов автомобилистов. Такие платежи стали доступны для счетов, которые выставляют по номеру свидетельства о регистрации машины или водительского удостоверения, например, для оплаты счетов за эвакуацию транспорта, а также штрафов за нарушения ПДД и неправильную парковку.
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