Еще минимум 169 услуг планируется запустить на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России планирует запустить на портале госуслуг еще по меньшей мере 169 услуг, из которых 100 станут доступны гражданам уже в этом году, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер напомнил, что все социально значимые услуги в соответствии с поручением президента должны быть переведены в электронный формат до конца 2022 года.

"Такой перечень сформирован. Минимум это будет 169 новых услуг, и первые 100 из них будут введены уже до конца этого года. Это, например, оформление всех документов при рождении ребенка или информирование о расчете пенсии, или, например, обжалование штрафов ГИБДД, или дистанционное заключение трудового договора, удаленная консультация врача и другие", – сообщил Чернышенко на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что за 2020 год число пользователей на портале госуслуг значительно выросло. Так, в настоящее время на нем зарегистрировано 75,5 миллиона человек, за минувший год на портале зарегистрировались 12,5 миллиона новых пользователей.

"Мы близки к тому, чтобы достичь критической массы всего активного населения страны, которые пользуются этими услугами. В основном благодаря и вашей поддержке, и активному информированию удалось переориентировать людей на получение услуг через портал госуслуг", – сказал вице-премьер.

По данным Чернышенко, в 2020 году средняя посещаемость портала составила приблизительно пять миллионов человек в сутки. Это превышает показатель 2019 года в 2,5 раза.

Ранее Владимир Путин сообщил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг. По словам президента России, только на только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат госуслуг будут выделены миллиарды рублей.