Минздрав упростил процедуру оформления документов для медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работники российских медучреждений начиная с февраля смогут вести первичную медицинскую документацию полностью в электронном виде без дублирования на бумаге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве отметили, что полный переход на электронный документооборот позволит врачам и медицинскому персоналу уделять больше времени работе с пациентами. Кроме того, пациенты смогут оперативно получать информацию о пройденных ими процедурах в электронных медкартах на портале госуслуг.

"Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идет еще дольше – с начала 2000-х. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде. Приказ закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате", – заявил замглавы Минздрава Павел Пугачев.

Приказ министерства здравоохранения "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов" вступит в силу 1 февраля.

Ранее Владимир Путин сообщил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг. По словам президента России, только на только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат госуслуг будут выделены миллиарды рублей.