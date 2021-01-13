Минздрав упростил процедуру оформления документов для медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Работники российских медучреждений начиная с февраля смогут вести первичную медицинскую документацию полностью в электронном виде без дублирования на бумаге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В ведомстве отметили, что полный переход на электронный документооборот позволит врачам и медицинскому персоналу уделять больше времени работе с пациентами. Кроме того, пациенты смогут оперативно получать информацию о пройденных ими процедурах в электронных медкартах на портале госуслуг.
"Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идет еще дольше – с начала 2000-х. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде. Приказ закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате", – заявил замглавы Минздрава Павел Пугачев.
Приказ министерства здравоохранения "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов" вступит в силу 1 февраля.
Ранее Владимир Путин сообщил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг. По словам президента России, только на только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат госуслуг будут выделены миллиарды рублей.
"Это наш город": москвичи более 500 тысяч раз скачали приложение "ЕМИАС.ИНФО"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: